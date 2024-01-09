Edirne’den çok umutluyum

AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, İstanbul'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığının açıklanmasının ardından Edirne'ye döndü. Partililer İba'yı AK Parti Edirne İl Başkanlığı önünde davul zurna ekibi eşliğinde karşıladı. Tebrikleri kabul eden İba, kendisini karşılamaya gelenleri selamladı. İba, yeni bir yolculuğa çıkmanın gurunun, onurunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. İba, "Cumhurbaşkanı'mızın gözü, kulağı, kalbi Edirne'de, her birinize ayrı ayrı selamlarını iletti. 'Edirne bu dönem hizmet belediyeciliğine oy verecek, çok ümitliyim' dedi. İnşallah Cumhurbaşkanı'mıza Selimiye Cami'mizde şükür namazı kıldıracağız" diye konuştu.