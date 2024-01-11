Güzel Sanatlar eğitimi veren ilkokul ve lise kuruluyor

MilliEğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde müzik alanında eğitimlerin verileceği Güzel Sanatlar İlköğretim Okulu ve Güzel Sanatlar Lisesi kurulacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında, üniversite bünyesinde güzel sanatlar ilköğretim okulu ve güzel sanatlar lisesi kurulması için işbirliği protokolü imzalandı.Törene Bakan Tekin ile Rektör Prof. Dr. Erhan Özden katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'de müzik eğitimi konusunda devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum. Bu konuda yetenekli çocuklarımız için yepyeni bir alan, yepyeni bir imkân açılıyor. İnşallah bu heyecanımızı devam ettirebilecek, sürdürebilecek bir başarı hikâyesi buradan yazabiliriz" dedi. Güzel Sanatlar İlköğretim ve Liselerinde, ilköğretim kurumlarında uygulanan müfredat ile güzel sanatlar içerisinde yer alan müzik alanında da eğitim verilerek Türk müziğinde nitelikli insan kaynağının artırılması amaçlanıyor. Bu okullara yetenek taraması sonucunda başarılı bulunan çocuklar dahil edilecek.