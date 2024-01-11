MHP 55 başkan adayını açıkladı

AK Parti ile MHP arasında varılan mutabakata göre, 30 büyükşehirden 28'inde AK Parti, 2'sinde de MHP aday çıkarma kararı almıştı. Milliyetçi Hareket Partisi dün 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı.MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Serdar Soydan oldu. MHP'nin 12 ildeki adayları ise şöyle; Amasya - Bayram Çelik, Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt - Hükmü Pekmezci, Çankırı - İsmail Hakkı Esen, Erzincan - Bekir Aksun, Karabük - Rafet Vergili, Karaman - Savaş Kalaycı, Kastamonu - Yüksel Aydın, Kütahya - Alim Işık, Nevşehir - Adnan Doğu, Niğde - Hamdi Doğan, Osmaniye - İbrahim Çenet.