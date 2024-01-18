Hadi bakalım DEM Parti ile el sıkışın

TBMM'DE partisinin
grup toplantısında
konuşan
İyi Parti
lideri Meral
Akşener,
Pençe Kilit
Harekâtı bölgesinde
9 şehit
verilmesinin
ardından başlayan
bildiri
tartışmalarına
değindi.
Akşener, "Biz
Meclis'in ortak
bir bildiri imzalamasını teklif ettik.
Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AK
Parti bizim teklifimize evet diyerek
imza attılar. Anlayamadığım biçimde
bildiri savaşı çıktı. Benzer bir Meclis
bildirisini, DEM'in imzalamasını
beklemiyoruz" açıklamasını yaptı.
CHP'ye DEM Parti'yle 'el sıkışma'
çağrısında bulunan Akşener, "Bizim
seçmenimiz de cebinizde duruyorsa,
DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri"
ifadesini kullandı.