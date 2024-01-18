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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Hadi bakalım DEM Parti ile el sıkışın

Meral Akşener, CHP’yi topa tuttu: DEM Parti ile açık bir şekilde el sıkışın kardeşim. Bizim seçmenimiz de mademki cebinizde duruyor, hadi bakalım DEM ile el sıkışıp her yeri alın

Hadi bakalım DEM Parti ile el sıkışın
TBMM'DE partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener, Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde 9 şehit verilmesinin ardından başlayan bildiri tartışmalarına değindi. Akşener, "Biz Meclis'in ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım biçimde bildiri savaşı çıktı. Benzer bir Meclis bildirisini, DEM'in imzalamasını beklemiyoruz" açıklamasını yaptı. CHP'ye DEM Parti'yle 'el sıkışma' çağrısında bulunan Akşener, "Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri" ifadesini kullandı.
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Hadi bakalım DEM Parti ile el sıkışın
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