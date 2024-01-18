Hadi bakalım DEM Parti ile el sıkışın

TBMM'DE partisiningrup toplantısındakonuşanİyi Partilideri MeralAkşener,Pençe KilitHarekâtı bölgesinde9 şehitverilmesininardından başlayanbildiritartışmalarınadeğindi.Akşener, "BizMeclis'in ortakbir bildiri imzalamasını teklif ettik.Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AKParti bizim teklifimize evet diyerekimza attılar. Anlayamadığım biçimdebildiri savaşı çıktı. Benzer bir Meclisbildirisini, DEM'in imzalamasınıbeklemiyoruz" açıklamasını yaptı.CHP'ye DEM Parti'yle 'el sıkışma'çağrısında bulunan Akşener, "Bizimseçmenimiz de cebinizde duruyorsa,DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri"ifadesini kullandı.