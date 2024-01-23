Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara’ya yeni raylı sistem

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, başkentin ulaşımını rahatlatacak yeni projelere odaklandı.
BAKAN URALOĞLU İLE ANKARA'NIN ULAŞIMINI MASAYA YATIRDILAR
Görevde olduğu 5 yıl boyunca Ankara'da ulaşıma bir katkı sağlayamayan Mansur Yavaş'tan bayrağı devralmaya hazırlanan Turgut Altınok, Ankara için ümit veren yeni ulaşım projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte istişare etti.
Turgut Altınok, Bakan Uraloğlu ile raylı sistem projesini görüştü.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞAN VAZİFELERE İMZA ATACAĞIZ."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik.
Görüşmemizde başkentimize ait hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik.
Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız.