Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara’ya yeni raylı sistem

BAKAN URALOĞLU İLE ANKARA'NIN ULAŞIMINI MASAYA YATIRDILAR

Görevde olduğu 5 yıl boyunca Ankara'da ulaşıma bir katkı sağlayamayan Mansur Yavaş'tan bayrağı devralmaya hazırlanan Turgut Altınok, Ankara için ümit veren yeni ulaşım projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte istişare etti.

Turgut Altınok, Bakan Uraloğlu ile raylı sistem projesini görüştü.