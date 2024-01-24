Mersin’de silah kaçakçılarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin doğu illerinden temin ettikleri ruhsatsız tabancaları ikamet adreslerinde muhafaza ettikleri ve müşterilerini bularak sattıkları yönünde bilgilere ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bu kapsamda Tarsus İlçesinde K.V.D., S.B., F.E. , B.K., R.T., S.A.E., M.E.K. isimli toplam 7 şüpheli şahsın yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, 23 adet 9.19 mermi, 25 adet 7.65 mermi, 15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilirken, 5 şüpheliye yönelik 6136 SKM suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Öte yandan 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.