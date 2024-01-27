Bakan Uraloğlu’ndan İzmir’e hızlı tren müjdesi! İzmir-Ankara 3,5 saate inecek

"İZMİR'İMİZİ HIZLI TRENLE TANIŞTIRACAĞIZ"

İzmirlilerin sabırsızlıkla yüksek hızlı treni beklediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hızlı bir şekilde yürüyoruz orada. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyordu. İkmal ihalesini de yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. İnşallah, İzmir'imizi hızlı trenle tanıştıracağız ve İzmir'den Ankara'ya 3,5 saatte güvenle seyahat etmiş olacağız." şeklinde konuştu.

İzmir'de Banliyö Sistemi projesini hayata geçirerek İzmirli vatandaşların hizmetine sunduklarını da hatırlatan Uraloğlu, "Adnan Menderes Havalimanı'nın terminal binasını yaptık. Yakın zamanda da Yeni Foça'daki Yat Limanını yaparak sizlerin, İzmirlilerin hizmetine sunduk. Biz yine Sabuncubeli Tüneli'ni bitirdik biliyorsunuz. 15 dakikada Manisa'ya gidiyoruz. Dolayısıyla biz İzmir'in ihtiyaçlarını biliyoruz. Sizlerle beraber inşallah çalışmaya, İzmir'imize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.