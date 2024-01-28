AK Parti’nin ABB Adayı Turgut Altınok: Vizyonu olmayan adama oy verirseniz Ankara’ya yazık edersiniz





"VİZYONU OLMAYAN ADAMA OY VERİRSENİZ ANKARA'YA YAZIK EDERSİNİZ"



Mansur Yavaş göreve geldiğinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3,5 milyar TL borcu olduğunu ancak şu anda 20 milyar TL borcu olduğunu söyleyen Altınok, "Sattığı 3 milyar liralık gayrimenkul var. Ankara'ya kazandırdığı bir tane katma değer katacak hizmeti yok. Projesi de yok. Olanları ise çürüttü. Şu anda Ankara'da kaldırımların bakımı yapılamıyor. Kızılay'da vatandaşlar, 'Yağmur yağdığı zaman attığımız her adımda ıslanıyoruz' diyor. Maalesef kırılan mermerin, taşın, tamirini yapamayan bir büyükşehir belediye yönetimi var. 'Benim büyük projem yok' diyor. Ankara'yı yönetip, tekrar talip olan ve projesi, vizyonu olmayan adama oy verirseniz Ankara'ya yazık edersiniz" diye konuştu.