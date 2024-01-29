Açlıkla mücadele eden Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, hayatta kalmak için "hayvan yemi" tüketiyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor.

Yaklaşık 4 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yüz binlerce kişi açlıkla da mücadele ediyor.

İsrail'in zorla aç bıraktığı Gazze'nin kuzeyindeki halk, yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklara yakalanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kuzeydeki yaklaşık 600 bin Filistinli, İsrail bombardımanının yanı sıra açlık ve hastalıklar sebebiyle ölüm tehdidi altında.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan herkesin "gıda güvensizliğine" maruz kaldığını duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında varılan "insani ara" mutabakatı kapsamında 24 Kasım'dan itibaren bir hafta süreyle kuzeydeki bölgelere insani yardımların girişine izin verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, kasım ayındaki insani aranın ardından ocak ayının başına kadar Gazze'nin kuzeyini her türlü yardımdan mahrum bıraktı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) göre, İsrail'in abluka ve saldırılar altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne giren sınırlı sayıdaki insani yardımlar, halkın ihtiyaçlarını yüzde 7 dahi karşılayamıyor.

- Gazzeliler "savaş, açlık ve soğuk hava" ile mücadele ediyor

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyindeki yüz binlerce Filistinliden biri olan Avatif el-Besyuni, hayvan yemi olan kırık buğday ve mısırları öğüterek yemek zorunda kaldıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Besyuni, "Çok zor koşullar altında yaşıyoruz. Bizler savaşın yanı sıra açlık ve dondurucu soğuklarla da öldürülüyoruz." dedi.

Gazze'nin kuzeyinde ekmek yapılacak un bulunamadığını vurgulayan Besyuni, "Çocuklar yiyecek bulamıyor. Bu nedenle hayvan yemlerini öğütme mecburiyetinde kaldık." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle hayvanların yemiyle beslenmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Besyuni, çocukların çeşitli yiyecekler talep ettiğini ancak aylardır süren saldırılardan dolayı çocukların en basit isteklerini bile yerine getiremediklerini belirtti.

Torunlarıyla açlık mücadelesi verdiklerini dile getiren Filistinli Besyuni, Arap ve İslam ülkelerinden İsrail'e baskı yapmalarını isteyerek, "Gazze'ye yönelik savaşı durdurun, yıkım ve açlıkla boğuşan Gazze halkını kurtarın." ifadelerini kullandı.

"BAZEN 48 SAAT HİÇBİR ŞEY YEMEDİĞİMİZ OLUYOR"

Gazze'nin kuzeyindeki Tel Zater bölgesi sakinlerinden Hasan Şeref de gıdaların tükendiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanların durumunu anlatacak kelime kalmadığını söyledi.

"Durum gerçekten trajik, yiyecek hiçbir şey kalmadı ve her şey yok oldu. Bazen 48 saat hiçbir şey yemediğimiz oluyor." diyen Şeref, zorla aç bırakıldıklarını ve bundan da en çok savaş ve ablukanın anlamını dahi bilmeyen çocukların etkilendiğini vurguladı.

Şeref, "Çocuklar aç bırakma ve gıda tedarikini engelleme durumunu kavrayamıyor. Bu dönemde hayvanların yemi olan arpa tek yiyeceğimiz oldu. Ailemin gıda ihtiyacını bu şekilde karşılayabiliyorum." diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.

Gazze'nin kuzeyine insani yardımların ulaşamadığına işaret eden Şeref, şöyle devam etti:

"Beyaz un ve ondan yapılan ekmeği görmeye hasret kaldık, bu artık hayallerimizden biri oldu. Gazze'nin kuzeyindeki insanlar, zorla aç bırakılarak zayıfladıkları için simaları ve kişilikleri değişti. Birçok insanla karşılaşıyorum ve zayıflayarak çok değiştikleri için tanıyamıyorum."

Şeref, İsrail'in durmayan saldırılarının yanı sıra Gazze'nin kuzeyinde açlık ve soğuktan ölümlerinde yaşandığına dikkati çekti.

"BU EKMEK, KUŞ YEMİNDEN YAPILDI"

Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan bir evde ekmek yapan Filistinli Um Asad el-Ketri de asgari insani koşullardan uzakta yaşama tutunduklarını dile getirdi.

Enkazlar arasında, etrafına toplanan çocuklar eşliğinde ekmek yapan Ketri, "Bu ekmek, kuş yeminden yapıldı." dedi.

Kuş yemini yüksek fiyatlarla satın almaya çalıştıklarını ve tadı iyi olmamasına rağmen yemek zorunda olduklarını kaydeden Ketri, bu maddelerden yapılan ekmek sert olduğu için yemeye elverişli olmadığını ifade etti.

Filistinli kadın, kuş yeminden yaptıkları ekmeği yumuşatarak çocuklara yedirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.