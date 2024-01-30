Adana’da 1589 konut tamamlandı

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 Şubat depremleri sonrası kentte TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutlarının 1589'unun tamamlanıp şubat ayının sonlarına doğru hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. 6 Şubat depremlerinde Adana'da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından kentteki hak sahipleri için Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde TOKİ tarafından afet konutları yapımına başlandı. Kent genelinde 3 bin 204 konutun yapımı devam ederken tamamlanan yapılar, iş yerleri de dahil olmak üzere 8 bin 122 hak sahibine teslim edilecek.