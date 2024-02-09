Hamza Dağ Menderes’te keşkek dağıttı, direksiyon başına geçti

Cumhur İttifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menderes ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Öncelikle Hükümet Meydanı'ndaki taksici esnafını ziyaret eden Dağ, Gaziemir'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge için başsağlığı temennisinde bulundu.
TELSİZ BAŞINA GEÇTİ TAKSİCİ ESNAFINA SESLENDİ
Durakta telsiz başına geçen Dağ, şoförlere seslenip, güvenlikleri konusunda atılması gereken adımları hızlı bir şekilde atacaklarını belirterek, bol kazançlı, hayırlı günler temennisinde bulundu. Renkli görüntülerin de oluştuğu esnaf ziyaretinde Hamza Dağ, bir taksinin direksiyonuna da geçti.
HAYIRLI KAZANÇLAR TEMENNİSİNDE BULUNDU
Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra hükümet caddesindeki esnafı ziyaret etti. Esnafla tek tek el sıkışan Hamza Dağ, esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayıp, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Cadde üzerindeki seçim koordinasyon merkezini de ziyaret eden Dağ, burada AK Parti'ye gönül verenlerle bir araya gelip, fotoğraf çektirdi.
VATANDAŞA KEŞKEK İKRAM ETTİ
Dağ ve beraberindekiler daha sonra Tekeli Mahallesi'ne geçti. Dağ, burada ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi. Hemşehrileriyle hatıra fotoğrafı da çektiren Dağ, Keşkek kazanını karıştırdıktan sonra basın mensupları ve Tekelili hemşehrilerine keşkek ikramında bulundu.