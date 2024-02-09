Hamza Dağ Menderes’te keşkek dağıttı, direksiyon başına geçti

TELSİZ BAŞINA GEÇTİ TAKSİCİ ESNAFINA SESLENDİ

Durakta telsiz başına geçen Dağ, şoförlere seslenip, güvenlikleri konusunda atılması gereken adımları hızlı bir şekilde atacaklarını belirterek, bol kazançlı, hayırlı günler temennisinde bulundu. Renkli görüntülerin de oluştuğu esnaf ziyaretinde Hamza Dağ, bir taksinin direksiyonuna da geçti.

HAYIRLI KAZANÇLAR TEMENNİSİNDE BULUNDU

Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra hükümet caddesindeki esnafı ziyaret etti. Esnafla tek tek el sıkışan Hamza Dağ, esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayıp, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Cadde üzerindeki seçim koordinasyon merkezini de ziyaret eden Dağ, burada AK Parti'ye gönül verenlerle bir araya gelip, fotoğraf çektirdi.