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Giriş Tarihi: 11.2.2024 15:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan, Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız, kıymetli dava arkadaşımız Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine, teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı
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