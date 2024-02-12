AK Parti Karabağlar Adayı Mehmet Sadık Tunç: Karabağlar bize inanıyor

Tunç sivil toplum kuruluş temsilcilerine, ilçede yapmış olduğu Kaymakamlık çalışmalarını güzel ülkemizin birçok yerinde yaptığına dikkat çekerek, "Tabii ki güzel hizmetler yaptık. Fakat Karabağlar'ımız da öyle güzel işler yaptık ki bunun karşılığını şimdi sahada hemşehrilerimizin teveccühleri ile alıyoruz. Yerel yönetimlerin yapmadığı hizmetleri kaymakamlık dönemimizde devletimizin sunduğu imkanları sonuna kadar kullanarak kendilerine ulaştırdık. Şimdi görüyoruz hemşehrilerimiz bize inanıyor. Bizim sosyal belediyecilik ile ilçemizi yöneteceğimizi biliyor. Bu inanç bizim omuzlarımızdaki yükü arttırıyor. Daha çok çalışıyoruz. Hemşehrilerimizi beklediği ilçe hayaliyle kavuşturmamıza az kaldı" dedi.

"BENİM EN SEVDİĞİM ŞEY ÇALIŞARAK KAZANMAK"

Karabağlar'ın sorunlarını bildiğinin altını çizen Tunç, "Hemşehrilerimin benden beklentilerini biliyorum. Bu beklentilerin bana yüklediği sorumluluğun da farkındayım. Bu sorumluluk bilinci, beni bu yolda çalışmak için, daha da çok güçlendiriyor. Çünkü ben bu yaşıma kadar sahip olduğum her şeyi çok çalışarak kazandım. Benim en sevdiğim şey, çalışarak kazanmak, vatandaşlarımıza yardımcı olacak icraatlar ve eserler üretmek" ifadelerini kullandı.

"TÜM ÇABAMIZ KARABAĞLAR'IMIZIN GÜZEL YARINLARI İÇİN"

Ortaokul ve lise yıllarında yatılı okuduğunu, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 22 yaşında kaymakam olduğunu da hatırlatan Mehmet Sadık Tunç, kendisini okutan ve bu mevkilere gelmesini sağlayan devlete ve millete vefa duygusu ile bugünlere geldiğini belirtti. Görev yaptığı tüm bölgelerde vatandaşlara eşit mesafede hizmet üretmek için çaba sarfettiğini de aktaran Tunç, "Karabağlar'da sevilmenin de ötesine geçip kıymetli hemşehrilerimiz tarafından benimsenmiş olmanın getirdiği sorumluluk ile durmadan yorulmadan çalışıyoruz" şeklinde konuştu.