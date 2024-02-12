CHP ile DEM’in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Seçmen İletişim Merkezi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:50 gün sonra yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Ankara'nın prangalarından kurtuluşunu hedefliyoruz. Ankara'nın hızını yavaşlatanlarla oyalanacak halimiz de kalmamıştır. DEM'lenmiş CHP'nin perdesi kapanmalı. Geride kalan beş yılda Ankara'ya çivi çakılmamıştır. Alt yapı sorunu çözülememiştir. Kutuplaşma ve kargaşadan başka şey görülmemiştir. Yollar, köprüler, tüneller kaderine terk edilmiştir. Sözde Cumhurbaşkanı yardımcılığına heveslenen bu şahıs, Ankara'ya hüsran yaşatmıştır. Yalan belediyeciliği iflas etmiştir. 31 Mart'ta Ankara belini doğrultmalı. Turgut Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısı. Ankara'nın tamamına Cumhur İttifakı mührünü vuracak. Belediye kaynaklarını bölücülüğe, bölücülere, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak.CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi oyun. Çünkü CHP demek DEM demek. Ankara başta olmak üzere Türkiye Cumhur İttifakı'nda birleşecek. Hem DEM'lenip hem milliyetçi olmak imkansız. Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüş, Türkiye muhaliflerinin esaretine girmiş, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir. Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan, DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP. Rehavete kapılmadan, gevşemeye müsaade etmeden, ihmale düşmeden 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız.