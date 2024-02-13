Sümer: Gönüllere giden yolu açacağız

Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, 105 bin esnaf üyesi bulunan AESOB'un Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti. Sümer'e, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mehmet Çivik, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Kurt eşlik etti. Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, niyetinin tüm esnafa mesaj vermek olduğunu aktardı. Sümer, "Tüm Antalya sakinlerine, siyasilere ve esnafımıza mesaj vermek için buradayız. Sizin sorunlarınıza çözüm olmak, Kepez'de esnafın sesi olmaya devam etmek için adayız" dedi.

'ESNAFIN SORUNLARINA SAHİP ÇIKTI'

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Rıza Sümer'in esnaf ve sanatkarın sorunlarını bildiğini kaydederek, seçim sürecinde başarılar diledi. Dere, "Rıza Sümer, il başkanlığı döneminde bakanlar geldiğinde beni havalimanına çağırarak, bakanlarla bir araya getirdi. Sorunların çözülmesine yardımcı oldu. 2016'da birlik başkanı oldum, iki gün sonra o dönemin Ticaret Bakanı ve Dış İşleri Bakanı'nı birliğimize getirdi ve meselelerimize sahip çıktı" diye konuştu.

'SANCAĞI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIM'

Dere, Sümer'e esnaf ve sanatkarın beklentilerinin ve çözüm önerilerinin bulunduğu bir dosya iletti. Sümer, "Lansman toplantımızda projelerimiz arasında sizlere dair projelerimizi göreceksiniz. Hakan başkandan aldığım sancağı daha da yükselteceğim. Hizmet bitmedi, devam edecek. Biz de farklı kulvarlarda gönüllere giden yolu açarak gideceğiz. Sancağı daha ileriye taşıyacağımdan emin olabilirsiniz." İfadelerine yer verdi.