AK Parti’ye saldırıda gözaltı sayısı 23 oldu

AK PARTİKüçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23 oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bunlarla beraber 3 ruhsatsız silahın da ele geçirildiğini açıklamıştı. Son olarak 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 23'e yükseldi.AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması" programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.