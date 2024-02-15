SON DAKİKA | 14 ilde FETÖ’ye yönelik ’Kıskaç-6’ operasyonu! 42 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu; sahte kimliklere, çok miktarda Türk Lirasına ve dijital materyale el konuldu.

MAHREM YAPILANMAYA DARBE

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, "Gaybubet Evlerinde" barınan, örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde yer alan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Yerlikaya, söz konusu terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün "gaybubet evlerinde" barınan, örgütün "askeri mahrem yapılanması" ve "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde yer alan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlenen zanlılara yönelik operasyonlarda, sahte kimlikler, çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerine yer verdi.