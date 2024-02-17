Avcılar 50 yıl sonrasına hazırlanıyor: ‘5 yılda 55 vizyon proje’

Cumhur İttifakı AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, gerçekleştirdiği programla '5 Yılda 55 Vizyon Projesi'ni tanıttı. Proje tanıtımı, Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu'nun tecrübeleri ve deneyimlerinin anlatıldığı biyografi filmi ile başladı. Biyografi filminin ardından ilk 100 gün vaatlerinden 5 projenin tanıtım videoları aktarıldı.

Bu projeler arasında '+ 1 KAT Projesi', 'Yeşilkent-Yeşilvadi Projesi', 'Avcılar Kent Meydanı', 'Avcılar Atatürk Kültür Merkezi', 'Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi' yer aldı. Abdullah Küçükoğlu 'Sözümüz Var Avcılar'a' diyerek Avcılar'ı daha yaşanılabilir bir yer yapmak için projeleriyle beraber sözlerini verdi. Küçükoğlu özellikle kentsel dönüşüm vurgusu yaptığı konuşmasında "Tek bir riskli bina kalmayana kadar dönüşeceğiz. Başkanlığa geldiğim andan itibaren hızlıca Avcılar'ımızı dönüştüreceğiz" dedi.

'PROJELERİMİZİ 50 YIL SONRASINI DÜŞÜNEREK TASARLADIK'

Avcılar için oluşturduğu gelecek vizyonunda projelerini 3 ana başlık altında toplayan Abdullah Küçükoğlu 'Daha Dönüşümüş', 'Daha Ulaşılabilir', 'Daha Sosyal bir Avcılar' vadetti. Sözlerine "Bir belediye başkanı şehrin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 50 yıl sonra nasıl olacak diye düşünmek zorunda. Biz de projelerimizi bunu düşünerek tasarladık" ifadelerini kullandı.

İŞTE AVCILAR'I BEKLEYEN PROJELER

İşte Abdullah Küçükoğlu'nun Avcılar'ı 50 yıl öteye taşıyacak 55 projesi: *Dönüşüme +1 Kat Projesi, *Avcılar Kent Meydanı, *Yeşilvadi Projesi, *Avcılar Atatürk Kültür Merkezi, *Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, *Kapalı Otopark, *Kütüphane Ve Bilgi Evleri, *Yeni Parklar Ve Çocuk Oyun Alanları, *Belediye Sosyal Tesisleri, *Devlet Hastanesi Ve Metrobüse Ücretsiz Ring Servisi, *Yeni Okullar Ve Fen Lisesi, *Kapalı Pazar Alanları, *Mahalle Meydanı Ve Prestij Caddesi, *Yöresel Festival Alanları. *Taziye Evleri, *Yeşil Alanlar Ve Bisiklet Yolları, *Engelsiz Yaşam Merkezleri, *Yaşlı Bakım Evleri, *Marmaray, *Metro, *Gölyolu Projesi, *Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu, *E-5 Araç Alt Geçidi, *Marina Avcılar, *Balkan Türkleri Kültür Merkezi Ve Göç Müzesi, *Tahtakale Devlet Hastanesi, *Meslek Edinme Merkezi. *Açıkhava Amfi Tiyatro, *Sivil Toplum Kuruluşu ve Dernek Merkezi, *Hayvan Parkı ve Bakım Merkezi, *Yeni Sahil Yolu, *Yeraltı Çöp Konteynırları, *Kavşak Ve Yol Düzenlemeleri. *Yeşilkent Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu, *Yol- çukur onarım çalışmaları, *Cemevi, *Ambarlı Meydanı Düzenlemesi, *Firuzköy Su Oyunları Kompleksi, -Metrobüs-İDO Füniküler Hattı, *Bathonea Millet Bahçesi, *Zübeyde Hanım Nikah Salonu, *Alper Gezeravcı Bilim Ve Teknoloji Merkezi, *Muhtar Evi Ve Semt Konağı, *Kurs Ve Burs Desteği, Halk Günü. *Kadın ve Aile Danışma Desteği Merkezi, *Sağlıklı Beslenme ve Diyetisyen Merkezi, *Belediye Meydanları, *Gençlere Çeyiz Desteği, *Esnaf İletişim Ofisleri, *Yeşilçam Film Platosu, *Çocuk Üniversitesi ve Çocuk Festivalleri, *Öğretmenler Caddesi Yayalaştırma Projesi, *Yeşilkent Belediye ve Kamu Ek Hizmet Binası, *Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi Avcılarlıların yoğun ilgi gösterdiği lansmana Avcılar Koordinatör Milletvekili Nihan Ayan, AK Parti İstanbul il Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Saraç, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Avukat Gürkan Aksoy, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Muhammet Nur Kutun ve partili katıldı.