3.5 ayda 500 binin üzerinde hasta tedavi edildi: ‘5 yıldızlı otel konforunda’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yaptığı İzmir Şehir Hastanesi, bölgenin sağlık üssü oldu. 2 bin 60 yataklı hastanede, hasta yakınlarına da ücretsiz olarak Aile Oteli'nde konaklama imkanı sunuluyor.Hasta kabulüne 16 Ekim 2023'te başlayan ve bugüne kadar 500 binden fazla hastanın tedavi olduğu hastanenin, 20 Kasım'da açılan Aile Oteli'nde ise 175 hasta yakını misafir edildi. Hastanenin 11. katındaki aile oteli, 18 odadaki 40 yatağıyla hasta yakınlarına ücretsiz hizmet sunuyor. Burada kalan hasta yakınlarına günde 3 öğün ücretsiz yemek veriliyor.