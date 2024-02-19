Karabağlar’da herkes mutlu olacak! "Karabağlar bahaneyle avutulmayacak, icraatla gelişecek"

Bugüne kadar en temel belediyecilik hizmetlerinde dahi vatandaşın her talebine bahaneyle cevap verildiğine dikkat çeken Tunç, "'Hep bir bahane üretilmiş. Bunu sahada birebir yaptığımız görüşmelerde yakından tespit ediyoruz. Ama hemşehrilerimizin artık tahammülü kalmamış. Adeta tarihi metruk binaya bakar gibi Karabağlar'a bir çivi dahi çakılmamış. 1 Nisan sabahı tarihte kalan Karabağlar için yeni bir dönem başlıyor. İcraatta, gelişimde yeni bir çağın başlangıcı olacak. İlçemizi hızlı bir şekilde yapacağımız sosyal- sportif alanlar, gençlik merkezleri ve alt yapı çalışmaları ile düzenleyeceğiz" dedi.

ÇOCUKLARIMIZ MADDİ İMKANSIZLIKLARDAN DOLAYI EĞİTİMLERİNDEN GERİ KALMAYACAK

Kendisinin devletin imkanları ile yatılı olarak okuduğunu ve bu yüzden daima devlete ve millete karşı büyük bir sorumluluk içinde hareket ettiğini sık sık dile getiren Tunç, 1 Nisan'dan sonra Karabağlar 'da hiçbir çocuğun maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitim hayatlarından geri kalmayacağını vurgulayarak, "Belediye olarak oluşturacağımız imkanlarla maddi sıkıntı yaşayan ve bu yüzden eğitim hayatına devam edemeyen öğrencilerimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Her türlü ihtiyaçlarında daima yanlarında olacağız. Yarınımızın teminatı gençlerimiz ile minik yavrularımıza sağlayacağımız eğitim desteğiyle de Karabağlarımızı güzel yarınlara ve geleceğe hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.