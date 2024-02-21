Fatma Sevim Baltacı’nın ölüme neden olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi istendi

Olay, 10 Şubat akşam saatlerinde Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde meydana geldi. İl binasına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya 24 yaşındaki Muratcan Türkyılmaz'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baltacı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Otomobilin sürücüsü Murat Can Türkyılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi'ndeki Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadesinde, "Hızım 60-70 km hız arasındaydı. Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza esnasında alkollü değildim. Kendimde sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" demişti.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Can Türkyılmaz'ın "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde gönderilen iddianame kabul edildi. Tutuklu sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.