Turgut Altınok’tan şehit ve gazi ailelerine otel sözü

"Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır" diyen Altınok, Cumhur İttifakı'nın menfaat gözetmeyen, ilke ve vatan sevgisiyle hareket eden bir birliktelik olduğunu söyledi.

"BAŞKENT'İN SON 5 YILI KAYIP"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılının kayıp yıllar olduğunu ve Ankara'nın makus talihini değiştirme zamanının geldiğini savunan Altınok, sanayiden ticarete, sosyal ve kültürel faaliyetlerden ekonomiye kadar birçok alanda Ankara'yı canlandıracaklarını ifade etti. Engellilere, yaşlılara ve tarıma yönelik projelerden bahseden Altınok, sosyal yardımların da artırılacağını söyledi.

"ANLATACAĞI BİR ESERİ YOK"

Başkent'in birçok yerinden kendi afişlerinin toplatılmasına tepki gösteren Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılı boş yılları olmuştur. Anlatacağı eser yok ama afiş çok" dedi. Rakibinin "Az laf çok iş" sloganı ile ilgili de "Ortada iş yok, anlatacağı eser yok ama afiş çok" diye konuştu.

"ATATÜRK'ÜN KEMİKLERİ SIZLIYOR"

Altınok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün çizgisinden çıktığını ve kemiklerini sızlattığını ifade etti. "Birkaç belediye için şehitlerimizin katilleri ile yan yana duramazsın" diyen Altınok, şunları kaydetti:

"Bugün Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Gazilerimizin ahı herkesi yakar, dünyayı yakar. Dolayısıyla birkaç koltuk, bir kaç bir hediye almak için sen bunca şehidimizin katilleriyle yan yana duramazsın. Yan yana olamazsın. Vatanını, ülkesini, milletini, devletini seven bunu yapamaz. Bunun adı vatana ihanettir. Dolayısıyla bunları seyrediyoruz, bunları görüyoruz. Hepimiz kardeşiz. Yani Türk, Kürt, Alevi, Sünni bu vatan hepimizindir. Ama bizi bölmek, parçalamak isteyen, kardeşi kardeşe düşürmek isteyen, yabancı ülkelerin ajanlarıyla iş tutanlar onların piyonudur. Bu kadar açıktır. Dolayısıyla vatanımızı sokakta bulmadık. Bu vatan şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır." dedi.



CHP'nin Atatürkçü tabanına seslenen Altınok, "Diyor ki Diyarbakır Meydanı'nda Selahattin Demirtaş, 'Atatürk'ün heykellerini yıkacağız, onun yerine şu an binlerce insanımızın katili olan İmralı'da yatan hainin heykellerini dikeceğiz' diyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde ne oluyor? Bunu söyleyene selam söylüyorlar! Atatürk'e selam söyle, şehitlerimize selam söyle, gazilerimize selam söyle, kahramanlarımıza selam söyle. Maalesef durum budur. Kahramanlarımızın yakınlarının ferasetine inanıyoruz." dedi.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE OTEL SÖZÜ

Altınok, şehit ve gazi aileleri için "şehit ve gazi ailesi oteli" yapacaklarını ve ailelerin burada 5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz konaklayacaklarını da sözlerine ekledi.



Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin, AK Parti ve MHP Pursaklar İlçe Başkanları, MHP MYK Üyesi Özgür Bayraktar ve gaziler, gazi ve şehit aileleri katıldığı ziyaretin sonunda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliği tarafından Altınok'a el dokuması Türk bayrağı hediye edildi.