Yeni evde ilk misafirlerini ağırladılar

Adıyaman'da kalıcı konuta yerleşen ilk depremzede ailenin ilk misafiri Vali Osman Varol oldu. Başkan Erdoğan'ın 8 Şubat'ta kuralarını çektiği Adıyaman'daki 2 bin 798 konuta hak sahipleri taşınmaya başladı. Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde yapılan kalıcı deprem konutlarına ilk taşınan Sonuç Ailesi, ağır hasarlı evlerinden kurtarabildikleri eşyaları yeni evlerine yerleştirdi. İsmet ve Ayten Sonuç çifti, Adıyaman Valisi Osman Varol ile vali yardımcıları Furkan Korkusuz ve Mehmet Ali Uzun, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İshak Cindioğlu'nu ağırladı.Aile, ilk çayını ikram ettiği misafirleriyle samimi bir sohbet etti. İsmet Sonuç, "Vali bey ilk misafirimiz oldu. Bir çayımızı içti Allah razı olsun. Mutluyuz, heyecanlıyız. Ev sahibi olduk. Bu kadar kısa sürede ev çıkmasını hiç beklemiyorduk" dedi. Vali Osman Varol ise "Örenli kalıcı konutlarımızda ilk çay demlendi. O da bize nasip oldu. Bugün buradaki duruma bir bakmaya geldik. O vesileyle arkadaşlarımızın da buraya yerleştiğini duyunca gelip görmek istedik. Hayırlı olsun" diye konuştu.