Hamza Dağ: İzmir’i Dünyanın ticaret merkezlerinden biri yapacağız

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetimiyle bir araya gelen Hamza Dağ'a Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz ve AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Akkuş da eşlik etti.

"İZMİR'İ DÜNYANIN TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ"

Hamza Dağ, 1 Nisan sabahı İzmir'e olan aşkının hizmete dönüşeceğini belirterek, "Şehrimizin stratejik konumu, tarihi ve kültürel mirası, zengin doğal kaynakları ile İzmir, uluslararası ticaretin kalbinde yer almayı hak ediyor. Projelerimizle, İzmir'i dünyanın ticaret merkezlerinden biri yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİMİZİ DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRECEĞİZ"

İzmir'in potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek adına gerekli tüm adımları atacaklarını vurgulayan Dağ, "İnşallah bu projelerimizle üreten bir İzmir vizyonuyla, tarımdan sanayiye, teknolojiden sanata kadar her alanda yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizi dünya çapında bir marka haline getirecek projelerimizi hayata geçireceğiz. İzmir, inovasyon ve üretimle anılan, kalkınmanın merkezi olacak" dedi.

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Dağ ve beraberindekiler daha sonra sanayi bölgesinde paratoner üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret etti. Üretim alanını gezip, işçilerle bir araya gelen Dağ, üretime ilişkin fabrika yönetiminden bilgi aldı.