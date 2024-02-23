Cumhur İttifakı adayı Hatipoğlu: Seyhan’ın her sokağında olacağız

Başkanlık zirvesi olarak nitelendirilen toplantıda, yoğun tempoda yürütülen seçim çalışmaları ve yol haritaları hakkında istişarede bulunuldu, birlik ve beraberlik mesajı verildi. 31 Mart'a kadar yapılan çalışmaların yanı sıra, 1 Nisan sabahından itibaren Seyhan'a, Seyhanlılara hizmet yolunda yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Cumhur İttifakı başkan adayı Erdal Hatipoğlu, mahalle gezilerini de yoğun tempoda sürdürüyor. Vatandaşlarla birebir temas kuran, gençliği, dinamik yapısı, samimiyetiyle halkın kucakladığı Hatipoğlu, "Kol kola, omuz omuza vererek Seyhan'ın her sokağında olacağız. Halkımızın sevgisi bizleri mutlu ediyor. Çok yoğun bir kampanya sürecimiz var. Enerjimiz yüksek. Vatandaşlarımızın gösterdiği sevgi, halkımızın belediyeden beklentileri, daha iyi bir Seyhan umudu enerjimizi hep yüksek tutuyor. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve destekle inşallah 1 Nisan sabahından itibaren Seyhan'ı AK Parti Belediyeciliği ile buluşturacağız. Adana'nın kalbi Seyhan hak ettiği gerçek belediyeciliği AK Parti Belediyesi ile görecek. Şimdi Ak Parti zamanı, şimdi Cumhur İttifakı zamanı, şimdi hizmet zamanı. Seyhan'a gerçek belediyeciliği getireceğiz" dedi.