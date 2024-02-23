Mesajı 3 gün sonra gördüm

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest kalan şirketin 'Türkiye Ülke Müdürü' Cengiz Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Demirci (56), "Anagold Madencilik A.Ş.'de şirketin direktörleriyle iletişim halindeyim. Onlar buranın finansal işleyişi hakkında bana rapor sunuyorlar. Teknik konuları ise Operasyon Başkan Yardımcısı Kanadalı Jain Guille'ye bildirmektedirler. Ülke işleyişi, madenin durması ile ilgili teknik bir sıkıntı olduğu durumda Jain bana bildirmektedir" dedi.Olay sırasında görev nedeniyle ABD'de olan Demirci, sabah 04.30'da göçükten haberdar olduğunu belirterek, "Ben Jain ile görüştüm. Kendisine bütün operasyonu durdurması gerektiğini söyledim. Ben de benim üstüm olan Bill Macnevin'i aradım. Gerekli bilgileri toplayarak 16 Şubat'ta Türkiye'ye geldim" dedi. Kazadan 2 saat önce Jain Guille'nin kendisine çatlaklara ilişkin fotoğraflı mail attığını belirten Demirci, "Bu maili saat farkı nedeniyle görmemiştim. Olaydan 3 gün sonra maili gördüm" dedi.