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Giriş Tarihi: 23.2.2024 14:07 Son Güncelleme: 23.2.2024 14:19

SON DAKİKA | MİT ve Emniyet'ten operasyon! Sözde sorumlu yakalandı

Son dakika haberi... PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl’ın Avrupa’ya kaçma hazırlığında olduğunu tespit eden MİT ve Emniyet, teröristi düzenlenen ortak operasyonla yakalayıp Türkiye’ye getirdi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Kızıl, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilecek.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA | MİT ve Emniyet’ten operasyon! Sözde sorumlu yakalandı

2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Türk yargı makamları tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan teröristin adresi MİT Başkanlığı ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı tarafından belirlendi. MİT'in yurtdışında yaptığı hassas çalışmalar sonucunda terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi.

AVRUPA'YA KAÇACAKTI

Mazlum Mardin kod adlı teröristin Avrupa'ya kaçma hazırlığından olduğunu belirleyen MİT, saha ajanlarıyla teröristi adım adım izledi. Murat Kızıl tüm hazırlıkların ardından Avrupa'ya kaçmaya çalışırken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türkiye'ye getirilen Murat Kızıl, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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SON DAKİKA | MİT ve Emniyet'ten operasyon! Sözde sorumlu yakalandı
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