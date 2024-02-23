SON DAKİKA | MİT ve Emniyet’ten operasyon! Sözde sorumlu yakalandı

2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Türk yargı makamları tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan teröristin adresi MİT Başkanlığı ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı tarafından belirlendi. MİT'in yurtdışında yaptığı hassas çalışmalar sonucunda terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi.

AVRUPA'YA KAÇACAKTI

Mazlum Mardin kod adlı teröristin Avrupa'ya kaçma hazırlığından olduğunu belirleyen MİT, saha ajanlarıyla teröristi adım adım izledi. Murat Kızıl tüm hazırlıkların ardından Avrupa'ya kaçmaya çalışırken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türkiye'ye getirilen Murat Kızıl, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.