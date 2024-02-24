Küçükçekmece’yi vizyon sahibi yapacak projeler

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, 'Haydi Küçükçekmece'm, kaldığımız yerden' diyerek yeni projelerini sundu. Belediye başkanlığı yaptığı Küçükçekmece'ye 2004'ten 2014 yılına kadar 400'den fazla eser kazandıran Yeniay, ilçeyi vizyon sahibi yapacak bilimden, teknolojiye, spor merkezlerinden, matematik köyüne kadar yeni projelerinden bazıları şöyle: Bilim ve Teknoloji Kampüsü, İnovasyon ve Kuluçka Merkezleri, Deneyap ve Teknoloji Atölyeleri, Uluslararası Film Platoları, Atasporları Merkezi, Gençlik Akademisi, Yazılım, Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Merkezi, Türkiye Yüzyılı Parkı, Matematik Köyü, Özel Eğitim ve Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Tatil Köyü, Ana Okulu ve Kreş, Öğrenci Yurtları, Kitap Kafeler, Kültür ve Sanat Sokağı, Spor Akademisi, Gençlik Parkı, İstihdam ve Kariyer Merkezi, Masal Köyü, Aile Kampı, Atıl Dönüşümü ve Tarımsal Verimlilik, Biyomimikri Tasarım Atölyesi, Mahalle Konakları ve Taziye Evleri, Kadın Kooperatifleri, Evde Bakım Hizmetleri, Kapalı Semt Pazarları, Mobil Hayvan Hastanesi, Ulaşım Projeleri, Öncelikli Kentsel Dönüşüm Alanları.