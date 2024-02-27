Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 56 ilde düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.





İŞLENİLEN SUÇLAR

Operasyonlarda şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.





"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ KAFESE KOYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde tefecilere operasyon: 147 gözaltı! | Video