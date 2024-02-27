Terör Örgütü hükümlülerine finansal destek sağlayan 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; Sol Marjinal Silahlı Terör örgütleri (MLKP-TKP/ML-MKP ) cezaevleri yapılanmasına yönelik incelemeler yapıldı.

Marmara Bölgesinde bulunan cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak kalan terör örgütü mensuplarına 1 Ocak 2016'dan günümüze kadar herhangi bir akrabalık bağı olmamasına rağmen para göndererek örgüte finansal destek sağlayan 16 şüpheli tespit edildi.

15 GÖZALTI

İstanbul'da eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.