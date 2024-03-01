O SORUYU SORAN KİŞİ MEĞER BELEDİYE PERSONELİYMİŞ!

Geçtiğimiz günlerde yine bir vatandaş sohbetinde Altınok, bir kişi vatandaşın "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" sorusunu "Biz zaten şeffafız. Olacak mısınız değil, zaten olması gereken o" diyerek yanıtladı. İşte meydanlarda Yavaş propagandası yapmaya çalışan bu kişinin kim olduğu ortaya çıktı. O soruyu soran kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nda personel olan Mehmet Ali Şimşek olduğu ortaya çıktı. Şimşek'in ayrıca Mamak'ta CHP'nin SKM'sinde de görevli olduğu tespit edildi.

Mansur Yavaş'ın kirli planı çöktü: Turgut Altınok'a soru soran kişi belediye personeli çıktı! | Video