Gelecek Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye katıldılar!

31 Mart mahalli idareler seçimleri için AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürürken, Başkan Baydilli'ye vatandaşların desteği her geçen gün çığ gibi büyüyor. Başkan Baydilli'nin seçim irtibat ofisi her geçen gün vatandaşlarla dolup taşarken, partiye yeni katılımlarla da destekler artıyor.

GELECEK PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDILAR!

Gelecek Partisi Karaköprü İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, Gelecek Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Babacan, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı Zeynel Şah, Gelecek Partisi Medya Tanıtım Başkanı Baran Kolbüken, Gelecek Partisi Yerel Yönetimler Başkanı Faruk Vakar, Gelecek Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Hasan Demir, Gelecek Partisi İletişim Başkanı Ahmet Dikme, Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı Müslüm Polat, Gelecek Partisi İlçe Yönetimi Mehmet Fatih Kiriş ve Gelecek Partisi Seçim Kurulu üyesi Mehmet Aydemir seçim irtibat ofisine gelip Başkan Metin Baydilli'ye destek vererek AK Parti'ye katıldılar. Partiye yeni katılım yapan vatandaşlara rozetlerini AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sezai Canbek takarken, Başkan Baydilli de katılım ve destekleri için teşekkürlerini iletti.

Yeni katılımlardan ve gösterilen teveccühten memnuniyet duyduklarını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 8,5 yıllık süreçte samimiyetle çalışmanın ve hizmetlerin sonucu olarak bu desteği gördüklerini kaydetti.

GELECEK PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDILAR!

Başkan Baydilli, "Partimize yeni katılan, her gün seçim ofisimizi dolduran ve her gördükleri yerde desteklerini, dualarını ileten arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Demek ki yaptığımız çalışmalar, hizmetler karşılığını bulmuş ve Allah'a şükür ki gönüllere girebilmişiz. Bugün bize verilen destek 31 Mart seçimlerinin sonucunu şimdiden gösteriyor. Bize düşen de yeni dönemde Karaköprü'müze yakışır hizmet ve projelerle ilçemizi güzel yerlere getirip vatandaşlarımıza mahcup olmamaktır" diye konuştu. Başkan Baydilli seçime kadar sıkmadık el ve girilmedik gönül bırakmamak için hep birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.