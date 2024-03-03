Özgür Özel’in bedelli askerlik sözlerine tepki yağdı: “Hain muamelesi yapmak kimsenin haddine değil”

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, skandal açıklamalara imza atmaya devam ediyor. Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde önceki gün yaptığı mitingde bedelli askerlik yapanlardan oy istemediklerini açıkladı. Bedelli askerlik yapan bir milyon insana 'hain' damgası vuran skandal sözlerinde Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bedelli askerlik yapanları kızdırabilecek sözleri ardından Özel'in 2018 yılında bedelli askerlikle ilgili uygulamanın meclisten geçmesi gerektiğini ifade etmesi akıllara geldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: "HAİN MUAMELESİ YAPMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Özel'in bedelli askerlik sözlerine ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Özel'e tepki göstererek "Bedelli askerlik yapanlara hain muamelesi yapmak kimsenin haddine değil. Tüm tepkilere rağmen aday gösterdiğin Çankaya adayın bedelli yapmışken, dün savunduğun taraf ortadayken senin haddine hiç değil. Biraz daha dönersen eski yerini bulacaksın, ha gayret" dedi.



"DAĞDAKİLERİN' OYUNU BEKLEYEN EŞ GENEL BAŞKANIN HADDİNE Mİ?"

*Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise sosyal medyadan "Bedelli Askerlik uygulaması ile sadece 2019'dan beri 650 binden fazla vatandaşımız askerliğini yaptı. Kanunla tanınmış bir haktan yararlanan vatandaşlarımızın vatan sevgisini sorgulamak 'dağdakilerin' oyunu bekleyen eş genel başkanın haddine mi" ifadelerini kullandı.

"MERAK EDİYORUM KAÇ CHP'Lİ ASKERLİĞİNİ BEDELLİ YAPTI?"

*Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ise "Bedelli askerlik sistemine karşı olabilirsiniz ama bu haktan faydalanan insanımıza hain muamelesi yapamazsınız. Merak ediyorum kaç CHP milletvekili, kaç CHP'li belediye başkanı, kaç CHP il ve ilçe başkanı askerliğini bedelli yaptı?" dedi.



HÜSEYİN CAN GÜNER DE ASKERLİĞİNİ BEDELLİ YAPTI

*CHP'li Tolgahan Erdoğan: "Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyorum. Özgür Özel, bedelli askerlik yapanlardan oy istemediğini açıkladı. Aday olmamasına rağmen Özgür Özel'in CHP Çankaya Belediye Başkan adayı yaptığı, aynı zamanda Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in askerliğini İskenderun Deniz Er Eğitim alayında bedelli yaptığı ortaya çıktı."

*Avukat Yurdal Kılıçer sözlerine "Özgür Özel, bedelli askerlik yapanlardan oy istemediğini açıklamış. Aday olmamasına rağmen Özgür Özel'in CHP Çankaya Belediye Başkan adayı yaptığı aynı zamanda Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in askerliğini İskenderun Deniz Er Eğitim alayında bedelli yaptığı ortaya çıktı" sözleriyle tepki gösterdi.

"ÖZEL; ARTIK CHP İÇİN BİR BEKA SORUNUDUR"

*Gazeteci Engin Balım, Özel'i eleştirerek "Özgür Özel; artık CHP için bir beka sorunudur. İmamoğlu'nun bile kendisinden pek haz aldığını düşünmüyorum. Bedelli askerlik sistemine itiraz etmek başka, devletin kendilerine tanıdığı yasal fırsattan faydalananları eleştirmek başka şeydir... Kendi belediye başkan adaylarının yarısı bedelli askerlik yapan Özgür Özel'in başkasının camına attığı taş kendi kafasını yarmıştır" yazdı.

"1 MİLYON SEÇMENİ SANDIKTAN MEN ETTİ, İYİ Mİ?"

*İris Cibre ise "Kılıçdaroğlu geri gelsin o derece! Sadece 4 senede 650 bin kişi bedelli yapmış. Yarısı evlenmiş olsa, etti size 975 bin seçmen. Adam, elinin tersiyle 1 milyon seçmeni sandıktan men etti, iyi mi?" dedi.



"ÖZEL, BEDELLİ ASKERLİK YASASI İÇİN DESTEK İSTEMİŞTİ"

*Gazeteci Sadık Şimşek, Özel'in eskiden bedelli askerlik için destek istediğini hatırlatarak "Özgür Özel, bedelli askerlik çelişkisiyle tepki çekti. 2018 yılında Özgür Özel, bedelli askerlik yasası için destek istemişti. Bugün ise bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyor" ifadelerini kullandı.



"ASKERE KURŞUN SIKANLARA PKK DİYEMEYENLERLE CAN CİĞER KUZU SARMASI"

*Yazar Zeki Bahçe ise "Özgür Özel: askerliğini bedelli olarak yapanların oyunu istemiyor. Ama askere kurşun sıkanlara PKK diyemeyenlerle can ciğer kuzu sarması. Size oy moy yok! Bay kibir söz verdi yapmadı" dedi.



"BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR VATAN DÜŞMANI MI BAYIM?"

*Gazeteci Zihni Çakır tepkisini şöyle dile getirdi: "Bedelli askerlik yapanlar vatan düşmanı mı bayım? CHP eş başkanı Özgür Özel, bedelli askerlik yapanları "ülkesini sevmemekle" itham edip "oylarını istemediğini" söylüyor... Bakalım kalan 28 günde daha neler duyacağız..."