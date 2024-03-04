Deprem riskine dikkat çeken Murat Kurum: İstanbul bir saniye bile kaybedemez

"DEPREM İLE İLGİLİ PROJE ORTAYA KOYAMADILAR"

Muhalefet, İstanbul'un deprem gerçeğiyle ilgili son 5 yılda hiçbir proje ortaya koyamadı. 650 bin konut İstanbul'da dönüştürülmemeli diye düşünen bir belediye başkanı şuanda var. Kentsel dönüşümün mahalle mahalle yapılması gerektiğini biz söylerken, bugünkü liyakatsiz belediye başkanı hiçbir şey yapmadı.

Reklam bütçesini deprem bütçesinden 2 katı harcamış bir yönetim var. Bu anlayıştan siz ne beklersiniz, bu anlayış zaten İstanbul'da deprem olsun ve insanlar bu riskli binalarda yaşasın demektir. Biz nüfusu arttırmadan yerinde konutları dönüştürelim diyoruz. Yapmak isteyeni de eleştiriyorlar, kaynak bulamazsınız diyorlar. Biz kaynak bulduk, asrın felaketinde 3 ayda 89 bin konutun inşası başladı. Nasıl bulduk kaynağı? İstenirse yapılır, siz vatandaşınız için dertli olursanız her şey yapılır.

"REKLAMA, ALGIYA GELİNCE PARA VAR!"

İstanbul deprem konusunda sempozyum yapmaktan ileri gidemeyen anlayışa teslim olmayacak. Reklama gelince var. Algıya gelince var. İki günlük konsere 550 milyon TL harcamaya gelince var. 100 bin konut vaadi vermeye gelince var; ama iş yapmaya, kentsel dönüşümü başlatmaya gelince yok, öyle mi? İstanbul'un mali kaynaklarını keyiflerince tüketen ve şehrimizi depreme hazırlamayan beceriksiz mevcut İBB yönetimi ile İstanbul bir saniye bile kaybedemez.