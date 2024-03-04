Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’nun algı operasyonlarına tepki: Sevda tatile gitmek değildir!

"TROLL ORDULARINLA KANDIRACAĞINI MI SANIYORSUN?"

"Kendi işinin hizmet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işinin ise dedikodu yapmak olduğunu" ifade eden Kurum, "Sen öyle Saraçhane merkezli troll ordularınla algı oyunlarınla Sultanbeyli'yi kandıracağını mı sanıyorsun? Ama 31 Mart'a az kaldı. Bu eş genel başkanları var ya onların, bir türlü özgürleşemeyen. Adı Özgür ama bir türlü özgürleşemedi. 'Şuraya otur' diyorlar oturuyor, 'Şuraya kalk' diyorlar kalkıyor. 31 Mart gecesi bu millet sana ders verecek, sandıkta gereken cevabı verecek, seni süresiz tatile gönderecek, o eş genel başkanını da o koltuktan kaldıracak, bunu unutma." görüşünü paylaştı.

Kurum, 31 Mart akşamı artık sosyal medya belediyeciliğinin biteceğini, Cumhur İttifak'ı belediyeciliğinin geleceğini dile getirdi.

Seçimlerden sonraki 5 yılda kentte 20 yılda yapılacak işleri gerçekleştireceklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Eserleri üretip sizi CHP'nin insafına, yalanlarına, algılarına, beceriksizliğine asla ve asla terk etmeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren, Sultanbeyli'miz için dev yatırımlarımızı hızlıca başlatacağız. Sultanbeyli artık deprem korkusuyla yaşamayacak. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlam binalarda yaşaması için ilçemizin tamamında önce mülkiyet problemini bitireceğiz, ardından imar planlarını yapacağız ve ardından vatandaşımızla el ele verip Sultanbeyli'nin her bir mahallesinde dönüşümü sizlerle birlikte yapacağız."