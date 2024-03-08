“1 Nisan’dan sonra gece gündüz demeden çok çalışacağız”

Seçim çalışmalarına sokak sokak gezerek devam eden Hamza Dağ, bugün Menemen'de başladı. Dağ, eşi Zeynep Dağ ile birlikte Cumhur İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Aydın Pehlivan tarafından, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle Halil Alkaya Pazar Yeri'nde düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kahvaltı Programına" katıldı.

"KADINLAR TOPLUMUN TEMEL TAŞIDIR"

Yaklaşık 8 bin kadının katılımıyla gerçekleşen programda Dağ çiftine yoğun sevgi gösterildi. Sevgi seli arasında sahneye çıkan Hamza Dağ, İzmir'i marka şehir yapma doğrultusunda en önemli güçlerinin kadınlar olduğunu vurgulayarak, "Kadınlar toplumun temel taşıdır. Anne, eş, kız kardeş, iş arkadaşı olarak hayatımızın her alanında varlıklarıyla bizi destekleyen, yüreklendiren kadınlarımıza minnettarız. Kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını destekleyen ve onlara eşit fırsatlar sunmak temel önceliklerimiz arasındadır. Kadınların iş gücüne katılımından, eğitime, sağlıktan, sosyal haklara kadar birçok alanda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek hepimizin ortak görevidir." ifadelerin kullandı.

"1 NİSAN'DAN SONRA GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Hamza Dağ'ın gündeminde yerel siyasette vardı. Dağ, "Menemen'de yapılanlar Menemen için bir fragmandı. Menemen'de yaptıklarımız İzmir'in 30 ilçesi için bir teminattır. 1 Nisan'dan sonra şunu açık ve net bir şekilde göreceksiniz; 1 Nisan'dan sonra gece gündüz demeden, yaz, kış demeden, bahar, sonbahar demeden, biz çok çalışacağız. Buna mecburuz, çok çalışmaya söz veriyoruz." şeklinde konuştu.

KADINLARA ÖZEL YÜZDE 50 İNDİRİM

Hamza Dağ, daha sonra Aydın Pehlivan ile birlikte Halil Alkaya Spor Merkezini ziyaret etti. Burada spor yapan gençlerle sohbet eden Dağ, Kadınlar Günü'ne özel tesiste spor yapan kadınlara 3 ay boyunca yüzde 50 indirim müjdesi verdi.

DAĞ ÇİFTİ, EMEKÇİ KADINLARA KARANFİL VERDİ

Dağ çifti, Pehlivan çifti ile birlikte ilçedeki bir fabrikayı da ziyaret etti. Burada çalışan emekçi kadınların gününü kutlayan Dağ çifti, kadınlara karanfil verdi.