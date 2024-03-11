50 eser sanatseverlerle buluştu

15 Nisan'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak serginin açılış töreninde konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ilk kez bir sergi açılışında yer aldığını söyleyerek böyle anlamlı bir serginin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başarı için cinsiyetin değil, kişiliğin önemli olduğuna inandığını belirten Narin Ferdi Şefik, "Onurlu, dürüst, çalışkan ve güvenilir bir birey olmak; cinsiyetin ötesinde bir değer taşımaktadır" dedi.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu da, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, Yakın Doğu Oluşumu'nun temel ilkesidir. Bu ilke, kadınların ve erkeklerin eğitim, iş, siyaset, aile ve diğer sosyal alanlarda eşit temsil edilmesini ve fırsat eşitliğini içerir. Yakın Doğu Üniversitesi'nde 20 dekanlığın 10'unu kadınlar yönetiyor. Akademik personelimizin yüzde 62'sini de kadınlar oluşturuyor. Yakın Doğu Oluşumu genelinde ise kadın çalışma oranı yüzde 65'e ulaşıyor. Açılışını yaptığımız sergide belirgin bir kadın sanatçı ağırlığının olması, sanat alanında yeteneklere dayalı eşitlik ilkesinin başarıyla uygulandığını gösterir. İnsanların cinsiyetlerine göre değil, yeteneklerine göre değerlendirildiği bu kurumların sayısının artması, toplumsal dönüşümde önemli bir etki yaratacaktır" diye konuştu.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise, "Cinsiyetçi önyargılar nedeniyle kadınlar sanat alanında kabul görebilmek için çok uzun yıllar pek çok zorlukla mücadele etmek zorunda kalmışlar; uygulanan kısıtlamaların zincirlerini kırabilmek için mücadele etmişler, 'ikinci derece sanatçı' olduklarına inanan ve savunan güruha rağmen kendi özgür ve özgün hikayelerini yazmayı başarmışlardır. Tüm katılımcı sanatçıları, özellikle bunca gündelik yaşam keşmekeşi içerisinde mucizeler yaratan kadın sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulduğu bir dünyada yeni sergilerde buluşmak arzusuyla" diye konuştu.