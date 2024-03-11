Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa’da DEM Parti CHP ittifakı
Giriş Tarihi: 11.3.2024 14:16

Şanlıurfa’da DEM Parti CHP ittifakı

CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları için aday gösterdi ancak adayların zayıf adaylar olması dikkat çekti. CHP’nin bu yöntemlerden DEM parti adaylarına oy vermek istemeyip AK Parti’ye oy verecek seçmenlerin oyunun AK Parti’ye gitmesini engellemek istediği belirtiliyor. Şanlıurfa’dan CHP’ye oy veren seçmenlerin büyük çoğunluğunun DEM Parti’ye yönlendireceği ifade ediliyor.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Şanlıurfa’da DEM Parti CHP ittifakı

CHP'de Şanlıurfa Büyükşehir belediye Başkanlığı için Şanlıurfa milletvekili olan Mahmut Tanal'ın adı geçiyordu. Kamuoyunca da tanınan ve popüler bir isim olmasına rağmen CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen Tanal yerine Şanlıurfa kamuoyu tarafından da tanımayan Mustafa Koyuncu aday gösterildi. Bu yöntemle Büyükşehir Belediyesi'ndeki oyların DEM Parti adaylarına yönlendirmesini amaçlandığı ifade edildi.

HALFETİ'DE ADAY DEĞİŞTİ

CHP Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Sevtekin'in açıklamasına rağmen daha sonra Sevtekin adaylıktan çektirilerek daha zayıf bir isim olan Adnan Bengü aday gösterildi. Halfeti'de yarış AK Parti ile DEM Parti arasında geçerken CHP'den aday gösterilen Sevtekin DEM Partinin oylarını bölmesinden endişe edildiği için adaylıktan çektirildi iddia edildi. CHP'de Urfa'nın Halfeti Belediye Başkan Adayı Mehmet Sevketin halktan gelen yoğun istek üzerine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Sevketin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben Mehmet Sevtekin buraya bireyleri ve partileri kaybettirmeye değil Halfeti'mizi kazanmaya gelmek için yola çıkmıştım. Geldiğimiz nokta da saha çalışmaları sırasında halkımızdan gelen yoğun istek üzerine güç birliğinin lazım olduğunu bir dönem için Halfeti halkının çıkarlarını kendi çıkarlarımdan önde tutarak. Halfeti için iyi olacağını düşündüğüm için CHP Belediye Başkan adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım." açıklaması yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da DEM Parti CHP ittifakı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA