Şanlıurfa’da DEM Parti CHP ittifakı

CHP'de Şanlıurfa Büyükşehir belediye Başkanlığı için Şanlıurfa milletvekili olan Mahmut Tanal'ın adı geçiyordu. Kamuoyunca da tanınan ve popüler bir isim olmasına rağmen CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen Tanal yerine Şanlıurfa kamuoyu tarafından da tanımayan Mustafa Koyuncu aday gösterildi. Bu yöntemle Büyükşehir Belediyesi'ndeki oyların DEM Parti adaylarına yönlendirmesini amaçlandığı ifade edildi.

HALFETİ'DE ADAY DEĞİŞTİ

CHP Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Sevtekin'in açıklamasına rağmen daha sonra Sevtekin adaylıktan çektirilerek daha zayıf bir isim olan Adnan Bengü aday gösterildi. Halfeti'de yarış AK Parti ile DEM Parti arasında geçerken CHP'den aday gösterilen Sevtekin DEM Partinin oylarını bölmesinden endişe edildiği için adaylıktan çektirildi iddia edildi. CHP'de Urfa'nın Halfeti Belediye Başkan Adayı Mehmet Sevketin halktan gelen yoğun istek üzerine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Sevketin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben Mehmet Sevtekin buraya bireyleri ve partileri kaybettirmeye değil Halfeti'mizi kazanmaya gelmek için yola çıkmıştım. Geldiğimiz nokta da saha çalışmaları sırasında halkımızdan gelen yoğun istek üzerine güç birliğinin lazım olduğunu bir dönem için Halfeti halkının çıkarlarını kendi çıkarlarımdan önde tutarak. Halfeti için iyi olacağını düşündüğüm için CHP Belediye Başkan adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım." açıklaması yaptı.