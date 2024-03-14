Başkan adayı Çerçi’ye Uncubozköy’de meşaleli karşılama

Cumhur İttifakı'nın Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, yerel seçim çalışmalarına Umcubozköy Mahallesi ile devam etti. Uncubozköy Camisi'nde teravih namazı kılan Mehmet Çerçi, namaz sonrası cemaatle selamlaştı. Çerçi ardından meşaleler eşliğinde karşılanarak mahalledeki esnaf ile kafeleri ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerden yoğun ilgi gören Mehmet Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri adayları ile partililer eşlik etti.

"İŞİMİZ HİZMET BELEDİYECİLİĞİ"

Ziyarette vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, ziyarette 10 yıllık süre içerisinde Uncubozköy'de yaptıkları çalışmaları anlatırken, önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapacakları hizmetler hakkında da bilgi verdi. Mehmet Çerçi, "10 yıllık süreçte hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçemizdeki mahallelerimize önemli hizmetleri hayata geçirdik. 10 yılda Uncubozköy'de 5 takım yeni oyun grubunu çocuklarımızın hizmetine sunduk.

Önemli projelerimizden biri olan Mesir Tabiat Parkını bu mahallemizde hizmete sunarak vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte vakit geçireceği bir yer kazandırdık. Parkımız vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bir yer haline geldi. Ayrıca mahallemizdeki ev hanımlarımız için kadınlar lokalini açtık. Lokalimizde kadınlarımız çeşitli kurslarla el sanatlarını geliştirirken, bir taraftan da ürettikleri ürünlerin satışını yaparak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Sosyal belediyecilik anlamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi, ramazan kolisi, kurban eti, kömür yardımları gerçekleştirdik. Bizim işimiz hizmet belediyeciliği. Halkımıza en iyi hizmeti verebilmek ve ilçemize kalıcı eserler bırakmak istiyoruz" Mehmet Çerçi'nin 10 yıllık süreçte Yunusemre'ye güzel projelere imza attığını dile getiren vatandaşlar ise kendisine desteklerinin tam olduğunu söyledi.