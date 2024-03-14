Uluçay: Proje bile üretemeyenler şehri yönetmeye talip oluyorlar

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay Demirçevre Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Programda Uluçay'a önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş, Merkez İlçe Başkanı Serkan Mumyakmaz, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve teşkilat mensupları eşlik ettiler. Hemşehrilerine projelerini anlatan Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, "Öncelikle belirtmek istiyorum ki bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Bizler milletine olan hizmet aşkıyla gönül belediyeciliğini öğreten ve uygulayan verdiği sözleri tek tek tutarak hizmetlerine hizmet katan dünya liderinin yol arkadaşlarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güç ile sizlere 23 yıldır hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Gelişen teknolojiyle birlikte birçok yeni proje geliştirdik. Güzel şehrimiz için 109 projemizi yaptığımız titiz çalışmalarımızla hazırladık ve sizlere sunduk. Şimdi ise önceliğimiz 31 Mart'ta yeniden bir zafere imza atıp 1 Nisan itibariyle de tek tek verdiğimiz sözleri yerine getirmek olacak" dedi.

CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir vaadimiz yok" diyen Uluçay, "Hizmet nasıl yapılır, bütçe nasıl kullanılır yatırım nasıl getirilir en iyi biz biliriz. Projelerimizi hayata geçirmek noktasında da hiçbir şüphemiz yok elhamdülillah. Tabi boş vaat üretmekten başka işi olmayanlar hizmet nedir bilmez. Yatırım nasıl yapılır bilmez. O yüzden sadece boş laflarla vaatte bulunurlar. Afyonkarahisarlı hemşehrilerime proje bile üretemeyenler bu şehri yönetmeye talip oluyorlar. Benim kantarı belinde hemşehrilerim boş vaatte bulunanlara en iyi cevabı sandıkta verecek bundan da hiç şüphemiz yok. Bizde her zaman bizlere destek olan kadim Afyonkarahisar halkına en iyi hizmetleri yapma gayesiyle canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.