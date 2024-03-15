Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ CHP standını ziyaret etti

Hamza Dağ'ın seçim çalışmaları kapsamında bugünkü ilk adresi Buca oldu. Dağ, Şirinyer'deki Menderes Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, hemşehrileriyle bir araya geldi. Ziyarette vatandaşlardan yoğun ilgi gören Dağ'a, Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin de eşlik etti.

HAMZA DAĞ, ZİYARET ETTİĞİ CHP STANDINDAKİLERE "BAŞARI" DİLEDİ

Dağ, Buca adayı Öztekin ile birlikte, CHP Buca Adayı Mimar Görkem Duman'ın seçim standını ziyaret etti. CHP gönüllüleri ile el sıkışan Dağ, adaylara bu süreç için başarılar diledi. Daha sonra ziyaretlerine devam eden Dağ, vatandaşların ve esnafın taleplerini dinledi.

MİLLETVEKİLLERİ DE EŞLİK ETTİ

Hamza Dağ'ın bir sonraki durağı ise Gaziemir oldu. Burada Abdulhamit Yavuz Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Dağ'a, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan eşlik etti. Yine yoğun bir ilgi gören Hamza Dağ, esnafa bereketli kazanç dileyerek, kadınlara karanfil verdi.