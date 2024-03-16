Bakan Yerlikaya duyurdu! Organize Suç Örgütünün elebaşı Sait Emiri yakalandı

SUÇ ÖRGÜTLERİ ADALETE TESLİM EDİLECEK

İçişleri Bakanı Alı Yerlikaya; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.