Bakan Yerlikaya duyurdu! Organize Suç Örgütünün elebaşı Sait Emiri yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir'de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyonlarda; 120 bin dolar, 80 bin euro, 500 bin dolar değerinde 9 lüks saat ve 15 şirket, 10 araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.
SUÇ ÖRGÜTLERİ ADALETE TESLİM EDİLECEK
İçişleri Bakanı Alı Yerlikaya; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.