Haberler Gündem Haberleri Karabağlar’da herkes eşit şartlarda yaşam sürecek
Giriş Tarihi: 19.3.2024 11:25

Karabağlar’da herkes eşit şartlarda yaşam sürecek

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Zincirlikuyu ve Poligon Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan, esnafları ziyaret eden Tunç, Öz AK Saraylılar Derneği’nde Karabağlar’da yaşayan Aksaraylı vatandaşlarla buluştu. Karabağlar’da herkese eşit sosyal hizmet verileceğini vurgulayan Tunç, “58 mahallemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin eşit şartları hak ettiğine inanıyoruz. Bizim hedefimiz ilçelimizde, kirlenmeyen sağlıklı bir çevre, istihdam olanağı, güvenli konutlar, sağlıkta öncülük, spor alanları ve sosyal donatı alanlarını artırmak. Kısacası Karabağlar’ı İzmir’in en yaşanılır ilçesi yapmak” dedi.

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Karabağlar’da herkes eşit şartlarda yaşam sürecek

Kimsenin görmezden gelinmediği, herkesin yaşam hak ve özgürlüklerinin değerli olduğu ve sosyal belediyeciliğin tüm imkânlarının kullanılacağı bir Karabağlar planladıklarını belirten Tunç, "Yaş almış büyüklerimizin evde yalnız kalmalarını arzu etmiyoruz. Belediyeye ait, şehirden bir nebze uzak, kolay erişilebilir sosyal tesisler kuracağız.

Bu tesislerde yaş almış büyüklerimize sıcak yemek ve içecekler ikram edeceğiz, kişisel bakımları ile ilgili ihtiyaçlarını gidereceğiz, hastanelere gitmeleri gerekiyorsa hastanelere gitmeleri için destek sağlayacağız. Büyüklerimizin akranları ile bir araya getireceğiz. Belediyenin imkanları ile evlerinden alıp evlerine geri bırakacağız. Sosyalleşmeler için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" diye konuştu.

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Karabağlar’da herkes eşit şartlarda yaşam sürecek
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