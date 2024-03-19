Karabağlar’da herkes eşit şartlarda yaşam sürecek

Kimsenin görmezden gelinmediği, herkesin yaşam hak ve özgürlüklerinin değerli olduğu ve sosyal belediyeciliğin tüm imkânlarının kullanılacağı bir Karabağlar planladıklarını belirten Tunç, "Yaş almış büyüklerimizin evde yalnız kalmalarını arzu etmiyoruz. Belediyeye ait, şehirden bir nebze uzak, kolay erişilebilir sosyal tesisler kuracağız.

Bu tesislerde yaş almış büyüklerimize sıcak yemek ve içecekler ikram edeceğiz, kişisel bakımları ile ilgili ihtiyaçlarını gidereceğiz, hastanelere gitmeleri gerekiyorsa hastanelere gitmeleri için destek sağlayacağız. Büyüklerimizin akranları ile bir araya getireceğiz. Belediyenin imkanları ile evlerinden alıp evlerine geri bırakacağız. Sosyalleşmeler için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" diye konuştu.