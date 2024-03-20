Fatma Sevim Baltacı’nın ölüme neden olan sürücü tahliye edildi

Olay, 10 Şubat akşam saatlerinde Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde meydana geldi. İl binasına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya 24 yaşındaki Muratcan Türkyılmaz'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baltacı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Otomobilin sürücüsü Murat Can Türkyılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi'ndeki Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Can Türkyılmaz'ın "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

YARGILAMA ÖZÜRLE BAŞLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde sanığın babası, duruşma salonu önünde bulunan Baltacı ailesinin avukatlarına, hayatını kaybeden Fatma Sevim Baltacı'nın ailesine ulaşmaya çalıştıklarını, olaydan dolayı üzgün olduklarını ve başsağlığı dilediklerini ilettiklerini söyledi.

SAVUNMA YAPTI

İlk duruşmaya tutuklu sanık Muratcan Türkyılmaz ile taraf avukatları katıldı. AK Parti İstanbul Kadın Kolları adına avukatlar da davaya katılma talebinde bulundu. Sanık Muratcan Türkyılmaz savunmasına sağlık personeli olduğunu, nöbetten eve döndüğü esnada kazanın yaşandığını belirterek, "Kağıthane istikametinden Beyoğlu'na seyir halindeydim, hızım yaklaşık 55-60 km civarındaydı. Tam virajı bitirmişken birden karşıma beyaz bir şey çıktı. Frene abandım. Direksiyonu sağa kırdım. Araç kaldırıma çıktı. Arka sağ lastik yarıldı ön cam yüzüme patladı arabayı hemen durdurdum. Ne yaşandığını anlamak için olay yerine koştum" dedi.

İLK MÜDAHALE SANIKTAN

Yerde yaralı yatan Fatma Sevim Baltacı'yı görünce ilkyardım müdahalesinde bulunduğunu, 112'yi aramaları için etraftakileri uyarıda bulunduğunu söyleyen sanık, "Hastanın bilincini solunumunu kontrol ettim. Kanamalarına tampon yaptım. O sırada hala yaşıyordu. Polis ve ambulans geldi. Ambulansta kalbi durmuş geri döndürdüler. Ben de tedavim ve alkol testi için hastaneye götürüldüm. Camlardan dolayı ben de yaralanmıştım. Yüzüm kan içindeydi, alkollü değildim. Olayda kusurum yoktur" dedi.

KARAKOL İFADESİNDEKİ ÇELİŞKİYİ AÇIKLADI

Sanık Türkyılmaz, poliste kendisine iki tarafın da kusuru olduğunun söylendiğini, kendilerine kusurunun ne olduğunu sorduğunda hız limitini aştığının söylendiğini, tekrar sorduğunda 60-70 kilometre hız ölçtüklerinin söylendiğini belirterek "O şekilde dedikleri için ilk ifademde hızımın 60-70 km olduğunu söylemiştim. Polislere güvenip öyle söyledim. Normalde hızım daha düşüktü" dedi.

"KAZANIN OLDUĞU YER SÜREKLİ KARANLIKTIR"

Sanık avukatı ise "Müvekkilim olay yerinde makul hızda ilerlemektedir. Kolluk aşamasında defalarca videoyu izledik. Müvekkil sağa tarafa döndüğü için en sağ şeritte ilerlerken müteveffa da gelmektedir. Müvekkil müteveffayı görür görmez elinden geleni yapmış, direksiyonu sağ tarafa kırıp frene abanmıştır. Müvekkil hayatı boyunca yaptığı görevden dolayı hayat kurtarmıştır. Kazanın olduğu yer sürekli karanlıktır. Yolun virajlı olması nedeniyle fren mesafesi ve intikal mesafesi uzamıştır. Müvekkil olay yerine her zamanki dikkatiyle giderken kaza olmuştur" diyerek tahliye talebinde bulundu.

"TUTUKLULUĞU DEVAM ETSİN"

Şikayetçi Muharrem Baltacı'nın avukatı, hız konusunda bilirkişi raporunda herhangi bir tespitin olmadığını belirterek "Kazanın gerçekleştiği yolda yaya geçidine yaklaşım ve 30 kilometre hız tabelası vardır. Sanığın asli kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Maktulün 10 metre sürüklenmesi dikkate alındığında hızın söylenenden yüksek olduğunu düşünüyoruz. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"15 YIL GÖNÜLLÜ OLARAK EMEK VERDİĞİ DAVADA MESAİ BİTİNCE AYRILIRKEN KAZAYA KARIŞMIŞTIR"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı avukatları da "Biz AK Parti Kadın Kolları olarak saldırıya uğrayan, hakkı ihlal edilen kadınların yanında olduk. Maktul arkadaşımız 15 yıl gönüllü olarak emek verdiği davada mesai bitince ayrılırken kazaya karışmıştır. Katılma talebimizin kabulü ve tutukluluk halinin devamını isteriz" şeklinde konuştular.

KEŞİF TALEBİNDE BULUNDU

Şikayetçi avukatı Taha Sarıcaoğlu da sanığın olayda aşırı hızlı olduğunu, Fatma Sevim Baltacı'yı yaklaşık 10 metre kadar havaya fırlattığı kaza tespit raporlarında mevcut olduğunu ifade etti. Sarıcaoğlu, "Sanığın semti çok iyi bildiği, AK Parti İstanbul İl Binasını bildiği dolayısıyla yaya kalabalığının yoğun olduğunu bilmesi gerekmektedir. Hız konusunda tespit yapılana kadar tutukluluk halinin devamını talep ederiz" diyerek olay yerinde keşif yapılmasını da istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın suçtan doğrudan zarar gören olmaması nedeniyle katılma talebini reddetti. Olay yerinde keşif yapılmasına hükmeden mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, duruşmayı erteledi.