Haberler Gündem Haberleri Karabağlar’a YEMYEŞİL soluk geliyor Karabağlar bin 50 dönümlük yeşil alana kavuşacak
Giriş Tarihi: 26.3.2024 11:58

Karabağlar’a YEMYEŞİL soluk geliyor Karabağlar bin 50 dönümlük yeşil alana kavuşacak

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç Karabağlar’ın sokak ve caddelerinde vatandaşlarla buluşmaya, sohbet edip kucaklaşmaya devam ediyor. Karabağlar’ı 30 yıldır yöneten yerel idarecilerin ilçede yaşayan vatandaşların sosyal yaşam haklarını ellerinden almış olduklarına dikkat çeken Tunç, “Biz Karabağlar ’da yaşayan vatandaşlarımızı hak ettikleri sosyal alanlara kavuşturacağız. Karabağlar’ımızı Poligon İzmir Bahçesi ve Yenitepe İzmir Bahçesi ile bin 50 dönüm yeşil alana kavuşturacağız” dedi.

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Karabağlar’a YEMYEŞİL soluk geliyor Karabağlar bin 50 dönümlük yeşil alana kavuşacak

Karabağlar 'da yaşam kalitesini artırmak, sosyal belediyeciliği geliştirmek, doğal çevreye olan bağlılığımızı güçlendirmek için Poligon ve Yenitepe'de toplam bin 50 dönümlük iki adet İzmir Bahçesi Projesi'ni hayata geçireceklerini müjdeleyen Tunç, "Bu projemiz, Karabağlar 'da yaşayan hemşerilerimiz için geniş bir rekreasyon alanı sağlayacak ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli bir katkısı olacak. Bin 50 dönümlük arazi, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, izci kampları ve daha birçok rekreasyonel aktivite için geniş bir alana sahip olacak" diye konuştu.

PROJELERİN DETAYLARINI HEMŞEHRİLERİMİZ İLE KARARLAŞTIRACAĞIZ

Karabağlar 'da yaşayan vatandaşların danışma toplantıları aracılığıyla projeye katkı sağlamasını sağlayacaklarını vurgulayan Tunç, "Poligon İzmir Bahçesi ve Yenitepe İzmir Bahçesi ile yeşil alanlarda aynı zamanda fiziksel aktiviteyi teşvik edeceğiz. Doğa ile temas halinde olmanın stresi azaltıcı etkisini hemşehrilerimiz fark edecek. İzmir bahçelerinde oluşacak yeşil alanlarda insanların bir araya gelip sosyalleşmesini sağlayacağız, toplumsal bağlarımızı güçlendireceğiz, komşularımız birbirine yakın olacak" ifadelerini kullandı.

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Karabağlar’a YEMYEŞİL soluk geliyor Karabağlar bin 50 dönümlük yeşil alana kavuşacak
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