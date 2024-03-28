Murat Kurum: İstanbul’un trafiğini çözeceğiz!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Toplantısı'nda konuşuyor.

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İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

İcraat adamayız, iş yapmayı severiz. İcraatlarımızın nasıl yapılacağına dair toplantıyı sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimin nice eserlere vesile olmasını diliyorum. Bugün alanında en değerli uzmanları ile bir aradayız.

"PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA GERÇEK BELEDİYECİLİK DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Projelerimizi bu şehrin güzel insanları ile paylaşıyoruz. Pazar günü İstanbul'da inşallah gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. İstanbul yeni dönem için gün saymakta. Yola çıktığımız günden beri milletimizle aynı duyguları paylaşmanın mutluluğundayız. 4 büyük tanıtım toplantısı yaptık.

"RAYLI SİSTEM İLK YIL 420 KM'YE ÇIKACAK"

İstanbul'un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren projelerimiz hayata geçecek. İstanbul'un en büyük sorunlarından biri trafik çilesi. İstanbul'un trafiğini çözeceğiz. İstanbul'un gücü durduruldu. İlk 6 ayda mevcut yönetimin açamadığı hatları açacağız. Raylı sistem ilk yıl 420 km'ye çıkacak... 184,7 km uzunluğundaki 11 raylı sistem hattına başlanacak.

İŞTE İLK ALTI AY VE BİR YIL İÇİNDE YAPILACAK DEV PROJELER

5. 6 km uzunluğundaki Samandıra- Sultanbeyli metro hattını ilk yılda açacağız. 420 km'ye çıkartacağız raylı sistem hattını liyakatli kadrolar bir yılda yapacak. Yani bu 40 kilometrelik hattı hemen yaparak; mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığını, biz 1 yılda yapacağız. Yine bizim dönemimizde başlanan, sonrasında ihalesi iptal edilen Kaynarca-Tuzla arasındaki 7,9 kilometrelik hattın da yapımına ilk 6 ayda başlayacağız ve süratle bitireceğiz.

9,7 kilometre uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı)- Küçükçekmece (Halkali) metro hattının ilk 6 ayda yapımına başlayacağız. Buraya da bir parantez açmamız gerekiyor. Bizim zamanımızda, bu hatta dair ihalemiz yapıldı. Ardından bu hattı yüzde 10 seviyesine getirdik. Ama bunlar gelir gelmez bu hattın ihalesini hemen iptal ettiler. 4 sene boyunca yüzde 10'da olan bu hatta hiçbir işlem yapmadıkları gibi, şimdi de apar topar bir göz boyama ihalesi yapmaya kalktılar; şov malzemesi yaptılar; ama onu da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.

Dediğim gibi biz bu gidişi durduracağız, hemen ilk altı ayda yapımına başlayacağız ve hızla milletimize armağan edeceğiz. 18,1 kilometre uzunluğundaki Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir- Esenyurt hattımızı biliyorsunuz.

"İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNUNU BİTİRECEĞİZ"

İstanbul'da ilk 6 ay içerisinde taksi problemini vatandaşımızı lehine olacak şekilde bitireceğiz ve taksi sorununu hayatından çıkaracağız. Taksi eksiğini şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz ve dijital taksi uygulaması ile çok başlılığa son vereceğiz. İstanbul taksisini bir marka haline getireceğiz.

İlk 6 ayda metrobüs hattının kapasitesini artıracağız toplam 100 yeni metrobüs 250 yeni otobüsümüzü filomuza dahil edeceğiz. Bir yandan filomuzu büyütürken bir yandan metrobüs istasyonlarımızın kapasitesini artıracağız.