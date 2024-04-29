Bakan Tunç, hakim ve savcı adayları mezuniyet ve yeni eğitim dönemi açılış töreninde konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Hakim ve Savcı Adayları Mezuniyet ve Yeni Eğitim Dönemi Açılış Törenine katıldı. Hakim ve savcı adaylarına seslenen Bakan Tunç, "Sizler mesleklerin en kutsalına, insan onurunu korumaya, herkesin onurlu yaşamasının teminatı olan adaleti gerçekleştirmeye, toplumsal barış ve huzurun sağlanmasının ön şartı olan hukukun üstünlüğünü, adaleti tesis etmeye talip oldunuz. Görev yapacağınız o kutsal kürsülerde haksızın şiddet çığlıkları arasında haklının sessizliğini eğer duyabilecekseniz işte o zaman görevinizi layıkıyla yapmış olacaksınız. Buna da yürekten inanıyorum. Adaletin hayatla kucaklaşması sizlerin eliyle olacaktır. Sizler adaleti hakkıyla yerine getirirseniz devletin bekasını da korumuş olacaksınız. Adaleti hakkıyla yaşatırsanız insanı da güçlendirmiş olacaksınız" dedi.

2024 YILINDA 3 BİN 384 HAKİM VE SAVCI ADAYI EĞİTİM ALDI

Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisince hem meslek öncesinde hem de meslek sonrası dönemde birçok eğitim düzenlendiğini belirterek, "2024 yılı bittiğinde meslek öncesi eğitim kapsamında toplam bin hakim ve savcı yardımcısı, 2 bin 384 hakim ve savcı adayı olmak üzere toplam 3 bin 384 kişiye Adalet Akademisi çatısı altında hem teorik hem de pratik eğitimler verilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

MESLEK İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Meslek öncesi olduğu gibi meslek içi eğitime de önem verdiklerini kaydeden Bakan Tunç, bu kapsamda 2024 yılında şuana kadar toplamda 5 bin 186 hakim ve savcının meslek içi eğitime tabi tutulduğunu söyledi.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Tunç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladıktan sonra bunu milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Oradaki hedefler doğrultusunda gerek uygulama gerekse mevzuat ve diğer hususlarda gereğini yapmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

24 BİN HAKİM VE SAVCININ YÜZDE 45'İ 5 YILIN ALTINDA KIDEME SAHİP

Bakan Tunç, 24 bin hakim ve savcının yüzde 45'inin 5 yılın altında, yüzde 70'inin ise 10 yılın altında kıdeme sahip olduğunu bildirdi. Tunç, "Bizim yargı teşkilatımız genç bir kadro, gelecek vadeden Türkiye Yüzyılı'nın genç hukukçuları, tecrübe kazandıkça, Türkiye Adalet Akademisi'nin de katkılarıyla meslek içi ve meslek öncesi eğitimlerle çok daha güçlü ve donanımlı hale gelecekler" diye konuştu.