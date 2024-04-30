Son dakika: Başkan Erdoğan, 13. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"TAKSİM MEYDANI MİTİNGE UYGUN DEĞİL"

Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak kutlanmasını sağladık. 1 Mayıs tarihi ülkemizde yıllarca sokak olaylarının sembolü olarak görüldü. 2008'de 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü ilan ederek buna son verdik.

Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum. 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar alanı oluşturulmamalıdır. 55 ilimizdeki 103 etkinliğe izin verilmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda miting düzenleme ısrarının iyi niyetli olmadığı açıktır.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum