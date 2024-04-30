Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 30’uncu tur oylama sonuçları

Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için sandığa gidilmişti. Seçimlerin bugün gerçekleştirilen 29'uncu ve 30'uncu tur oylamasında adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenemedi.

Seçimlerin 29'uncu tur oylamasında; Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 116, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 141 oy alırken, 30'uncu tur oylamasında; Muhsin Şentürk 102, Ömer Kerkez ise 145 oy aldı.

Adaylar yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları için Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 31'inci tur oylaması 6 Mayıs'ta yapılacak.