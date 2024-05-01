Bahçeli: Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Tayfur'un şarkısının arka fonda çaldığı ve benim de yürüyüş yaptığım videonun yayımlanmasından hemen sonra zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirme yapanlar kulağınızı açıp beni dinleyin. Adını bile hatırlamadığım küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet, sen de özellikle dersini almalısın. Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam. Tayfur'un seslendirdiği gibi, hainsin diyorsam, söyleten sensin, işte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlara. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar var, var olacak ve ayakta kalacak. Cumhurbaşkanımızla olan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu anlayabilmeniz için balığın kavağa tırmanmasını beklemekten başka alternatifiniz kalmadı" ifadelerine yer verdi.